مصرع طالبين سقطا من علي دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق خلف شركات البترول دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع طالبين، إثر حادث اصطدام دراجة بخارية، بسبب اختلال عجلة القيادة وسقوطهما أرضا بسبب السرعة الزائدة، جرى نقل الجثتين لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لفحص الجثامين وبيان سببب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بطريق خلف شركات البترول دائرة القسم، وأسفر الحادث عن مصرع طالبين.



علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء استقلال كلا من "جابر ر ج"، 18 سنة، طالب بالثانوي الزراعي، ورفقته "محمد س ر"، 18 سنة، طالب بالثانوي العام، لدراجة بخارية، بطريق خلف شركات البترول دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد الأول ما أدي إلي سقوطهم أرضا، وإصابتهما بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.



جرى نقل الجثتين لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



