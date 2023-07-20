مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "رأس غارب - الغردقة"، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

كان تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكى بمنطقة رأس شقير بطريق" رأس غارب - الغردقة"، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة جمعيهم من أسرة واحدة من محافظة المنوفية.

ودفع مرفق الإسعاف سيارات الإسعاف التى نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.