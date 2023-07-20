اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

الخميس، 20 يوليو 2023 04:00 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر جثة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "رأس غارب - الغردقة"، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.
 
كان تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكى بمنطقة رأس شقير بطريق" رأس غارب - الغردقة"، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3  آخرين بإصابات متفرقة جمعيهم من أسرة واحدة من محافظة المنوفية.
 
 ودفع مرفق الإسعاف سيارات الإسعاف التى نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.
 
 



 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

حوادث الطرق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة