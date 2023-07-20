ورجحت المصادر في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن تعقد القمة التي يشارك فيها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فى منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ماريلاند بالقرب من واشنطن العاصمة.

وقالت المصادر الحكومية اليابانية إن بايدن وكيشيدا ويون قد يناقشون خلال اجتماعهم خطة لتحقيق تبادل المعلومات بصورة آنية حول إطلاق صواريخ كوريا الشمالية بحلول نهاية عام 2023 الجاري.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الحكومة وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي الثلاثي لدعم النظام الدولي القائم على القواعد والحر والمفتوح أثناء الرد على كوريا الشمالية، فيما امتنع عن تأكيد الموعد المحدد للقمة المزمعة.

جدير بالذكر أنه إذا تم المضي قدمًا في الخطة لعقد هذه القمة، فستكون الأولى منفردة بين قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، على الرغم من أنهم عقدوا اجتماعات ثلاثية على هامش المؤتمرات الدولية والمناسبات الأخرى.

ويشار إلى أن آخر مرة اجتمع فيها بايدن وكيشيدا ويون معًا كانت في مايو الماضي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة السبعة. غير أن الاجتماع الثلاثي السابق استمر لبضع دقائق فقط وسط جدول مزدحم. ودعا بايدن حينها كيشيدا ويون إلى زيارة الولايات المتحدة لعقد قمة رسمية.