محافظ كفر الشيخ يتفقد إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقع إقامة 3 محطات وقود متنوعة، ومناطق خدمية، ومحلات، ومطاعم متنوعة، بجوار رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا"، ونهاية طريق أبو عمر، على رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ المحلة".

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمود عادل عبدالعزيز، مدير المشروع.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري إقامة 3 محطات وقود، ومناطق خدمية متعددة، فجاري إقامة محطة وقود وتضم منطقة مطاعم، ومبنى شركة ماكدونالدز، وكافيه وماركت، ومنطقة خدمات ورش غسيل وخدمات سيارات، بجوار رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا"، كما جاري كما اقامة محطتين بعد كوبري أبو عمر، وجاري إقامة محطة تموين غازي طبيعي، وإقامة محطة سولار للنقل الثقيل، على رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ المحلة.