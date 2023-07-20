محافظ بورسعيد يستقبل فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية قبل سفرهم للأردن

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وذلك قبل سفرهم لدولة الأردن، استعدادا لتمثيل مصر والمشاركة في مهرجان "جرش" بالأردن يوم الجمعة الموافق 21 يوليو، جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان المالكي وكيل وزارة الثقافة ببورسعيد.

وأشاد " محافظ بورسعيد "، بالفن الراقي والمميز الذى تقدمه فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، والتى تعبر عن هوية محافظة بورسعيد الثقافية والفنية وتراثها.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أنه سيتم تقديم كافة الدعم لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية خلال مشاركة الفرقة في مهرجان "جرش" و تمثيل مصر فى دولة الأردن، لتحقيق صورة مشرفة فى المجال الثقافى والفني، يعبر عن محافظة بورسعيد والتى دائما تذخر بالإنجازات فى كافة المجالات .

وأكد " المحافظ " أن بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المجال الثقافي و الفني، نتيجة تميز المواهب الفنية من أبنائها وحرصهم على تحقيق صورة مشرفة لمحافظة بورسعيد في المجال الثقافي، متمنيا للفرقة مزيد من النجاح والتألق في مهرجان "جرش".