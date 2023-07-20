محافظ بنى سويف: الانتهاء من تبطين 693 كيلومترا من الترع

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى الرى الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجارى المائية والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح المحافظ"وبحسب تقرير أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري "أنه تم الانتهاء من تبطين 693 كم بتكلفة واحد مليار و717 مليونا و515 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 78% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها و تقدر بــ884.687 كم بتكلفة تزد عن 2 مليار و415 مليونا و380 ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 16 يوليو الجاري.



وقد وجه المحافظ، بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.