متى تسبب المسكنات الصداع؟ استشارة الطبيب ضرورة

كتبت نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من الصداع المزمن والمستمر لفترات طويلة، فقد يكون الصداع ناتج عن مشكلة صحية أو مشكلة نفسية وقد يكون ناتجا عن الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وحسب ما ذكره موقع هيلثى لاين، يمكن أن تتسبب مجموعة متنوعة من الأدوية، بما في ذلك حبوب منع الحمل وأدوية القلب وحتى أدوية تخفيف الآلام في حدوث الصداع، ولكن إذا بدأ رأسك يؤلمك، فلا تتوقف عن تناول الدواء بمفردك تحدث دائمًا إلى طبيبك أولاً حتى يتمكن كلاكما من معرفة خطوتك التالية قد يقترحون عليك تغيير جرعتك أو التبديل إلى دواء مختلف.

ومن أبرز الأدوية التي تسبب الصداع - المسكنات وأدوية الصداع بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع يمكن أن تسبب الصداع يحدث ذلك عند استخدام عقاقير تخفيف الآلام عدة مرات في الأسبوع وعندما تتوقف عن تناولها تصاب بالصداع مرة أخرى ، مما يؤدي بك إلى تناول المزيد من الأدوية في النهاية ، تجد نفسك تعاني من الصداع أكثر فأكثر ، وغالبًا ما تشعر بألم أكبر.

يمكن أن تحدث المشكلة مع كل من الأدوية الموصوفة والأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية. -حبوب منع الحمل عندما يتعلق الأمر بالصداع تجد بعض النساء المصابات بالصداع النصفي أن وسائل منع الحمل الهرمونية تساعد في علاجها، يجد آخرون أن حبوب منع الحمل وغيرها من وسائل منع الحمل الهرمونية ، مثل اللصقة أو الحلقة المهبلية ، تسبب الصداع النصفي .

إذا أصبت بالصداع أثناء حبوب منع الحمل ، فقد يكون سبب الصداع هو انخفاض هرمون الاستروجين الذي يحدث خلال الأيام التي تتناول فيها الحبوب غير الفعالة أو حبوب منع الحمل الوهمي .



-العلاج بالهرمونات البديلة العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) يحسن أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي ولكنه يمكن أن يسبب الصداع.

إذا أصبت بالصداع عند تناول العلاج التعويضي بالهرمونات ، فناقشه مع طبيبك. هناك العديد من التغييرات المختلفة التي يمكنهم إجراؤها والتي قد تقلل من الألم.

يمكنك تجربة جرعة أقل من العلاج التعويضي بالهرمونات أو يمكنك تجربة أنواع مختلفة من العلاج التعويضي بالهرمونات للعثور على النوع الذي يناسبك على سبيل المثال ، رقعة الجلد التي تحتوي على هرمون الاستروجين هي نوع من العلاج التعويضي بالهرمونات يطلق مستوى منخفض من هرمون الاستروجين. إنها الطريقة الأقل احتمالية لإحداث الصداع باستخدام العلاج التعويضي بالهرمونات.