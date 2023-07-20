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مبعوث بابا الفاتيكان لتسوية الوضع في أوكرانيا يسلم بايدن رسالة من البابا فرانسيس

الخميس، 20 يوليو 2023 02:00 ص
مبعوث بابا الفاتيكان لتسوية الوضع في أوكرانيا يسلم بايدن رسالة من البابا فرانسيس بابا الفاتيكان فرانسيس
وكالات

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سلم مبعوث البابا لتسوية الوضع في أوكرانيا، الكاردينال ماتيو زوبى، الرئيس الأمريكى، جو بايدن، رسالة من البابا فرانسيس خلال اجتماعه به.

وقال الكرسي الرسولي في بيانه: "الاجتماع الذي بدأ بعد الساعة 17.00 بقليل واستمر أكثر من ساعة، عقد في جو من الود والاهتمام المتبادل".

وأضاف أن زوبي سلم الزعيم الأمريكي رسالة من البابا "عبر فيها عن الألم الذي يشعر به بسبب المعاناة التي سببها" النزاع في أوكرانيا.

وخلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، التقى زوبي وأعضاء وفد الفاتيكان برئيس اتحاد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة، الذي بحث معه الكاردينال "مبادرات الكرسي الرسولي للتضحية والسلام".


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ماتيو زوبى

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