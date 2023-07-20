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لو صعب الاستغناء عنها.. استخدم غلاية المياه بهذه الطريقة وقلل استهلاك الكهرباء

الخميس، 20 يوليو 2023 09:57 ص
لو صعب الاستغناء عنها.. استخدم غلاية المياه بهذه الطريقة وقلل استهلاك الكهرباء غلاية المياه الكهربائية "الكاتيل"
كتبت رحمة رمضان

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ينصح "اليوم السابع" من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" قرائه الاستغناء عن غلاية المياه الكهربائية "الكاتيل" والتى تعتبر سبب رئيسى فى زيادة استهلاك الكهرباء وتعتبر مثل تكييف الهواء فى كميات الاستهلاك، واذا كان من الصعب الاستغناء عنها هناك بعض الخطوات البسيطة التى تقلل من استهلاك غلاية المياه للكهرباء فى حالة عدم وجود بديل لها وذلك لضمان خفض الاستهلاك  فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وهى كالاتي:-
 
1-  حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفر للطاقة و مناسب لاحتياجاتك اليومية.
 
2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.
 
3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.
 
4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

غلاية المياه

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ارتفاع درجات الحرارة

مبادرة ترشيد الكهرباء



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