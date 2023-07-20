كييف تعترف: لن تجرؤ أى سفينة شحن على دخول موانئ أوكرانيا من دون صفقة الحبوب

وكالات

أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، أنه لن تجرؤ أي سفينة شحن على دخول موانئ أوكرانيا في البحر الأسود بعد انتهاء صفقة الحبوب.

وقال بودولاك: "لن يجرؤ أي بلد على إرسال سفنه إلى موانئ أوكرانيا. وهذه ليست مسألة سفن، إنها مسألة شركات تأمين".

وصرح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في 17 يوليو بأن الشركات التي تمتلك السفن يُزعم أنها أبلغت كييف باستعدادها لمواصلة توريد الحبوب من الموانئ الأوكرانية إذا وافقت أوكرانيا وسمحت تركيا بمرور سفنهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إنه بدءا من منتصف ليل 20 يوليو، سيتم التعامل مع جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات كييف.

ويأتي إنذار وزارة الدفاع الروسية بعد أن أعلنت موسكو وقف العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق به.