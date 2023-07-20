فتح باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء.. السبت المقبل

تبدأ اللجنة العامة لانتخابات الأطباء، فى فتح باب التنازلات بين المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، يوم السبت المقبل 22 يوليو 2023 وحتى يوم الخميس 27 من يوليو الجارى بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية.

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، نتائج فحص جميع الطعون المقدمة إليها ضد المرشحين المطعون عليهم، حيث استعرضت جميع الطلبات التى قام الطاعنون بتقديمها فى الموعد القانونى للطعون من الاثنين حتى الجمعة الماضية.

ودرس المستشار القانونى بالنقابة المستندات المقدمة من الطاعنين والردود الخاصة بالمطعون عليهم ورأى اللجان الانتخابية بالفرعيات المعنية بالطعون، وانتهت اللجنة بعد دراسة أسباب الطعون ومناقشة مدى جديتها وقانونيتها الى استبعاد بعض المرشحين لصحة إجراءات وأسباب الطعن عليهم ورفض استبعاد اخرين لعدم وجود سند قانونى لذلك.

وكان قد تم فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الاثنين 10 يوليو 2023.