فتح باب التظلمات بكليات جامعة كفر الشيخ وكلية الدراسات الإسلامية لمدة 15 يوما

أعلنت جامعة كفر الشيخ عن فتح باب التظلم، بالكليات والمعاهد التي أعلنت عن نتائج الفرق بها، بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، كما أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع جامعة الأزهر بمحافظة بكفر الشيخ بقيادة الدكتور زكي صبري محمد عبد الله، عميد الكلية فتح باب التظلمات اتيجة العام الدراسي الجاري، وحتى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، داخل أروقة الكليات وعلى موقعهما الإلكتروني.

وجاء فتح باب التظلم علي نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

ووفقا لبيان صادر عن الكلية فإنّه تقرر فتح باب التظلمات من نتيجة العام الدراسي 2022 - 2023 للفرق ،الفرقة الأولى شعبة «أصول دين»، والفرقة الثانية شعبة «أصول دين»، الفرقة الثالثة شعبة «أصول دين».

يذكر أن جامعة كفر الشيخ تضم 22 كلية ومعهد، وصدر القرار الجمهوري رقم (129) لسنة (2006) بتحويل فرع جامعة طنطا الكائن بكفرالشيخ إلى جامعة جامعة كفر الشيخ ونقل تبعية الكليات إليها، و توالى افتتاح الكليات بجامعة كفرالشيخ حتى أصبحت تضم 19 كلية و3 معاهد.

أما كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تابعة لجامعة الأزهر، أُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000.

وتقدم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ لطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».