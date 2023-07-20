عودة تطبيق واتس آب للعمل من جديد بعد عطل عالمى

كتب مؤنس حواس

عاد تطبيق واتس آب للعمل من جديد لدي كافة مستخدمي المنصة بعد عطل استمر قرابة النصف ساعة في التطبيق، فيما لم تكشف المنصة عن سبب هذا العطل حتى الان.

وتوقف تطبيق واتس اب منذ قليل عن العمل، وعند فتحه، فإنه يعرض فقط "جارٍ الاتصال ..." بدلاً من حالة جهات الاتصال.

وبحسب موقع down detector المتخصص في رصد الاعطال فقد اشتكي العديد من المستخدمين في عدد من دول العالم من المشكلة، فيما تصدر هشتاج whatsappdown منصة تويتر، حيث اتجه العديد من المستخدمين هناك للتعبير عن استيائهم من عطل واتس اب.