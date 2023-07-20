وقال الخولي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس السيسي على الحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف أن قرار الرئيس السيسى لقى ترحيبا واسعا في كل الأوساط السياسة المختلفة، وعبر بصدق عن استماع القيادة السياسية للأصوات المختلفة، لافتا إلى أن القرار أيضا منح جرعات كبيرة من الأمل في المستقبل بشأن قدرتنا على معالجة كافة القضايا والتحديات يدا بيد، والحفاظ على المساحات المشتركة التى نسعى لبنائها جميعا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهما باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقًا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني.