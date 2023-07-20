اليوم السابع
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عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف 500 ألف مزارع خلال المرحلة الثانية من مبادرة ازرع

الخميس، 20 يوليو 2023 03:00 ص
عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف 500 ألف مزارع خلال المرحلة الثانية من مبادرة ازرع زراعة أراضي - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى ، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه جار حالياً متابعة زراعة فول الصويا والتجهيز والإعداد لزراعة محصول القمح للمرحلة الثانية من مبادرة ازرع 2023 -2024 ليستفيد منه 500 ألف مزارع فى 14 محافظة على مساحة مليون فدان.
 
واكد عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى ل"اليوم السابع " ان التخالف مستمر فى فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" والتى  تم إطلاقها 8 يونيو 2023؛ موضحا انها تستهدف  التوسع في محافظات العمل ليتضمن 14 محافظة .
 
وأوضح عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى ان مبادرة ازره تستهدف  100 ألف مزارع من صغار المزارعين، واستصلاح وزراعة 150 ألف فدان وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.
 
 
وعن ما قدمه التحالف خلال الفترة الماضية اكد سرحان ان التخالف نجح في تقديم خدماته لل 25 مليون مصري فى  3 آلاف قرية مصرية في 27 محافظة في ملف الأمن الغذائي.
 
 
اكد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي نفذ ذلك وفقًا لخطة منضبطة علميا ومتسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة.
 
 

العمل الأهلي

التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى

بنك الطعام

مبادرة ازرع



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