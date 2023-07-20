اليوم السابع
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طوله 200 كم.. شاهد طريق سفاجا مرسى علم الجديد.. فيديو

الخميس، 20 يوليو 2023 01:09 م
طوله 200 كم.. شاهد طريق سفاجا مرسى علم الجديد.. فيديو طريق سفاجا مرسى علم
كتب سيد الخلفاوى

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https://www.facebook.com/MinistryTransportation/videos/821590122542388
 
نشرت وزارة النقل فيديو يرصد طريق سفاجا / مرسي علم، والذى تم افتتاحه مؤخرا، الذى يربط بين مدينة سفاجا ومرسى علم، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن الطريق الجديد . 
 
1- هو طريق جبلى يبدأ من الكيلو 35 سفاجا وصولا لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر
 
2- يضم وصلات فرعية على الفنادق المختلفة ومدينة القصير الواقعة وسط مدينة سفاجا ومرسى علم
 
3 - تبلغ مسافة الطريق 200 كيلو متر بنظام حارتين نظام فردى حتى الكيلو 37 القصير حتى جنوب مرسى علم
 
4- تكلفة المشروع مليار و700 مليون جنيه
 
5- يعد ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق الذى تنفذه الدولة المصرية
 
6- يوفر الطريق الوقت في الوصول إلي مدينة مرسى علم ويقضي علي تكرار الحوادث علي الطريق الساحلي الغير مزدوج
 
7- الطريق تم إنشاءه لتحمل كميات مياه السيول التى تشهدها مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر كل عام
 

البحر الأحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

طريق سفاجا مرسى علم

جنوب البحر الأحمر



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