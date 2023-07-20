طرح المساحة الشاطئية أمام "المرسى ابو العباس" بالمزايدة العلنية اليوم

أعلنت محافظة الإسكندرية، الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات العلنية العامة،حيث تعقد جلسة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، لعملية حق استغلال المساحة الشاطئية أمام أبو العباس بنطاق حي الجمرك.

وتكون قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

بالإضافة إلى طرح عملية حق استغلال كافيتريا المساحة الصخرية بأبو تلات بنطاق حي العجمى، وقيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية ،و الاستفسار على رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ، و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ،و آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.



