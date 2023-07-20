ضبط 2000 علبة سجائر مجهولة قبل وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات رقابية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2000 علبة سجائر مجهولة قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق مركز ههيا .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة حاتم راضي و محمد قورة المفتشين بالادارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على اﻷنشطة التجارية بمدينة ههيا من ضبط ( 2000 ) علبة سجائر بغرض تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء ، وتم تحرير المحضر رقم 10868 لسنة 2023 جنح ههيا.