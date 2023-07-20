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الخميس، 20 يوليو 2023 04:56 م
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ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص خلال حملة تموينية بمركز مطاى بالمنيا

الخميس، 20 يوليو 2023 03:44 م
ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص خلال حملة تموينية بمركز مطاى بالمنيا جانب من الحملة
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 6 أطنان من المخللات داخل مصنع يزاول نشاطه بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشى الأغذية على مصانع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات قبل طرحها بالأسواق، إلى جانب ضبط عدة مخالفات متنوعة من سلع و أغذية بدون فواتير ومنتهية الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة و تكثيفها على المحال التجارية والمخابز ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

 


 

 


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