ضبط عامل استولى على 152 ألف جنيه من آخر بزعم توفير فرصة عمل لابنه فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال منطقة جنوب الصعيد بسوهاج فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل محافظة سوهاج وذلك عقب قيامه بالنصب والاحتيال على موظف بالمعاش والاستيلاء منه على مبلغ مالى بلغ 152 ألف جنيه وذلك بزعم توفير عمل لنجله بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يف بوعده.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج تلقت بلاغا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بتقدم المدعو محمد . ا . م . ا 61 سنة موظف بالمعاش ويقيم دائرة مركز شرطة أخميم بتضرره من المدعو محمود . ع . م . ا 65 سنة عامل ويقيم بدائرة مركز شرطة أخميم لقيامه بالنصب علىه والحصول منه على مبلع 152 بزعم مقدرته على تدبير فرصة عمل لنجله بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يف بوعده أور رد المبلغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواحهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.