ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة فى دسوق والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية سبق اتهامه فى عدد من القضايا وبحوزته كمية من الهيروين وسلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، بالترويج للمخدرات فى دائرة مركز دسوق، وجار إعداد خطة أمنية لضبطه، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وعثر بحوزته على، 450 جرام هيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.