اليوم السابع
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ضبط سائق صدم مواطنا وتسبب فى وفاته بالقاهرة

الخميس، 20 يوليو 2023 11:33 ص
ضبط سائق صدم مواطنا وتسبب فى وفاته بالقاهرة ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين "أحدهما متوفى والآخر مصاب"، وبالفحص تبين أنه حال استقلالهما دراجة نارية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما ووفاة أحدهما.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته أيد ما سبق ، وأضاف بهروبه خشية قيام الأهالى بالتعدى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

الداخلية

حملة امنية

الفرار

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