شابة بولاية فلوريدا تلجأ لموقع وهمى لـ"قاتل مأجور" للتخلص من طفلها مقابل 3 آلاف دولار

كتبت ريم عبد الحميد

اعتقلت الشرطة الأمريكية فى ولاية فلوريدا أم شابة يوم الثلاثاء الماضى بعد أن حاولت استخدام "خدمة قتل" مزيفة للتخلص من طفلها الصغير.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فإن جازمين بايز، البالغة من العمر 18 عاما، قد طلبت قاتلا من خلال موقع الويب الوهمى RentAGitman.com، أو استأجر قاتلا، لإنهاء حياة طفلها البالغ من العمر 3 سنوات.

وتم اتهام الأم بتقديم صور طفلها الصغير والمكان المحدد الذى سيذهب إليه، وفقا لوثائق المحكمة التى حصل عليها برنامج NBC Miami.

وتحدث محققون تنكروا فى صورة قاتل مأجور مع بايز عن الخطوة المجنونة، والتى وافقت خلالها الأم المجنونة على 3 آلاف دولار مقابل قتل نجلها، وبعد مطابقة عنوان الـ IP الخاص بها مع منزل بايز، والحديث مع جدة الطفل التى تحققت من أن الهدف المقصود هو نجل بايز، قامت السلطات باعتقالها.

وتم اتهام بايز بالتحريض على القتل من الدرجة الأولى، واستخدام من الدرجة الثالثة لجهاز اتصال بشكل غير قانونى، وفقا لسجلات المحكمة.

ووفقا للمحققين، فإن بايز معتقلة حاليا فى سجين ميامى جيد، وابنها فى الرعاية الآمنة مع العائلة.

وكان الرجل الذى يدير الموقع المزيف هو من أبلغ السلطات عن خطة بايز المريضة، وفقا للمحققين.

وقال روبرت أنيس، الذى يتلقى المئات من طلبات القاتل المأجور يوميا، إن طلب بايز كان فريدا وملحا. وقال إنه بالنسبة له كانت القدرة على البحث عن الأسماء والعناوين والتحقق من أن الهدف المقصود يعيش فى منطقة معينة، هو إنذار. فلو تم تأكيد المعلومات، فإن هذا الأمر يجب النظر فيه ولذلك أحاله للشرطة.

وأشار إنيس أن الشرطة لم تتعامل مع الأمر فى البداية بجدية، بل وهددته بإرسال خطاب رسمى لمطالبته بالتوقف عن ممارسة نشاط غير قانونى لو استمر فى التواصل معهم.

وقد أدى الموقع المذكور إلى اعتقال العشرات من الأشخاص الذين يلجأون إلى قتلة مأجورين للتخلص من اخرين.