اليوم السابع
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سيناتورة أمريكية تعرض صورا "غير محتشمة" لهانتر بايدن بجلسات استماع بالكونجرس

الخميس، 20 يوليو 2023 09:51 ص
سيناتورة أمريكية تعرض صورا "غير محتشمة" لهانتر بايدن بجلسات استماع بالكونجرس هانتر بايدن
وكالات

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عرضت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، في الكونجرس صورا "غير محتشمة" لهانتر ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولم يُعجب الحاضرون بها.

وقالت جرين: "ليس هذا بالضبط ما يفعله المساعدون القانونيون لشركتهم"، وعرضت صورا تعتقد أن هانتر بايدن كان مع مرافقين وظفهم من خلال مكتب المحاماة الخاص به.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت إن الصور التي خضعت جزئيا للرقابة لعرضها في الكونجرس، مأخوذة من تسجيلات فيديو عرضها بايدن الابن بنفسه.

وحذرت جرين، المشاركين في جلسة الاستماع من أن الصور ليست مخصصة للمشاهدة من قبل مجموعات معينة من الناس، ومع ذلك احتج كبار زملائها على عرض الصور.

 


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الكونجرس

هانتر بايدن

الرئيس الامريكى



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