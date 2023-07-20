سقوط تاجر مخدرات فى كمين قبل ترويج بضاعته فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تاجر مواد مخدرة، سقط في كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو، عن تخزينها بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وتحديد أماكن لقاءهم، وذكر أنه تعرف على تاجر مواد مخدرة ويتحصل منه على المخدر ليتولى ترويجه في عدة مناطق بالجيزة، لتحقيق مكاسب طائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه في عدة مناطق جنوب محافظة الجيزة، وتتبع رجال المباحث تحركات المتهم، في الأماكن التي يتردد عليها لترويج بضاعته، وتمكن رجال المباحث من إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمضبوطات، واستعداده لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.