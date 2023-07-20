سفير روسيا بواشنطن ينفى استعداد موسكو لمهاجمة السفن المدنية فى البحر الأسود

كتب أحمد عرفة

قال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إن روسيا لا تستعد لمهاجمة السفن المدنية في البحر الأسود رغم المزاعم الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، امتنعت الولايات المتحدة عن الإعلان عن أي إجراءات لحماية السفن التي قد تتوجه إلى الموانئ الأوكرانية في أعقاب سحب روسيا ضماناتها الأمنية التي كانت منبثقة عن صفقة الحبوب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، ردا على سؤال حول المساعدة الأمريكية المحتملة في تأمين حركة السفن إلى الموانئ الأوكرانية، إنه "ليس بوسعي أن أعلن عن أي شيء في ما يتعلق بالموضوع البحري".