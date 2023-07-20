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سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

الخميس، 20 يوليو 2023 11:00 ص
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى الدولار - ارشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 20-7-2023، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 
وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصراليوم الخميس 20 يوليو، حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445هـــ وعيد ثورة 23 يوليو، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.
 
30.93 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

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