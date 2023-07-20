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زى النهارده.. الجنايات تعرض صورة للمتهمين بـ"أحداث عنف العدوة"

الخميس، 20 يوليو 2023 02:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تعرض صورة للمتهمين بـ"أحداث عنف العدوة" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده، من 6 سنوات، يوم 20 يوليو 2017، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، تفض الأحراز فى قضية محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، حيث فضت المحكمة أسطوانة مدمجة عليها عشرات الصور للمتهمين بمحيط الأحداث وأمام مركز شرطة العدوة.

وخلال الجلسة التي عقدت في صباح يوم 20 يوليو عرضت المحكمة أسطوانة مدمجة عليها 3 ملفات وفى الملف الأول ظهر عشرات الصور للمتهمين أثاء تواجدهم داخل مكان الأحداث بمحيط مركز شرطة العدوة، وأثناء عرض الأحراز تدخل دفاع المتهمين ونوه إلى أن الصور مكتوب عليها الشارع العمومى وغير محدد مكانها بالتحديد، وهنا تدخل رئيس المحكمة ووجه حديثه للدفاع قائلا:" من لديه ملاحظات فعليه تدوينها يدونها".

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

 

 


احداث العدوه

اقتحام مركز العدوه

الجنايات

محمد بديع

اخبار الحوادث



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