زاخاروفا: واشنطن ولندن تلعبان دور "المحفز" فى الأزمة الأوكرانية

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن "واشنطن ولندن تعملان (كمحفزات) للأزمة الأوكرانية وتواصلان تصعيدهما، وتتجاهلان مقتل المدنيين والخسائر الفادحة فى صفوف القوات الأوكرانية".

وأضافت زاخاروفا - فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن واشنطن ولندن تلعبان دور المحفز فى الأزمة الأوكرانية، "فهما يساهمان فى تصعيد هذه الأزمة، لا يمكن وقفهم بمقتل المدنيين، الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية"، موضحة أنه "من السهل على الجنرالات الأمريكيين والبريطانيين القتال الآن لأنهم يضحون بأشخاص فى بلد آخر، فهم عمومًا لا يهتمون كثيرًا بمصير أوكرانيا. لديهم شيء واحد فقط فى أذهانهم وهي: هزيمة روسيا، كما يقولون".



وأشارت إلى "أن الغرب غير راض عن الوضع الحالى فى ساحة المعركة، وطالب نظام كييف بتبرير الأموال المستثمرة فيه، ومواصلة هجومه الانتحارى المضاد بأى ثمن"، مضيفة أن حكومتى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتعاملان مع شعب أوكرانيا على أنهم "فئران تجارب"، وتطالب كييف باتخاذ إجراءات عسكرية أكثر حسمًا ضد روسيا.



وعلى صعيد آخر، علقت المتحدثة، على عمل موسكو المستمر مع أذربيجان لإنهاء الحصار المفروض على ممر لاتشين.



وقالت زاخاروفا - عندما سُئلت عما إذا كان بإمكان روسيا التأثير على أذربيجان لفتح الممر وما إذا كان من الممكن نقل المساعدات الجوية إلى ناجورنو قره باغ - إن روسيا تعمل مع جميع الأطراف من أجل حل الأزمة، وفيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، أكدت أن هناك دول تعمل فى إطار المنظمات الدولية على تطوير خيارات عديدة لحل هذه المشكلة.