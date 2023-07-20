رفع الراية الخضراء على الشواطئ الشرقية بالإسكندرية ونسبة الإشغال 50%

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الخضراء على القطاع الشرقى، والصفراء على بعض شواطئ القطاع الغربى، وجاءت نسب إشغال القطاع الشرقى أكثر من 50%، والقطاع الغربى مازالت النسب منخفضة فلم تزد عن 30%

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه.

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة فى المنطقة الأمنة والتى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة ب لوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"، " اللايف جاكيت" فى حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ

7. مراعاة الاطفال وعدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات فى الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب إلى مسافات عميقة بالبحر.

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالى فى المياه.

10. فى حالة وجود غريق، يتم استدعاء المنقذين، والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

11. فى حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازى للشاطئ يمينا أو يسارا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، و هى ميامى العام، السرايا العام، ايناس حقى، اسحاق حلمى، ابو هيف المميز، وشاطئ اسكندر

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى (احجز كرسيك على البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكترونى وهى:

أولا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

www.catr.gov.eg

1. الدخول على الموقع

2. البحث فى قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الالكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الافراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة على الشروط والاحكام

8. اضغط احجز الآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة، للمرور به من بوابة الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة، ويعتبر الحجز لاغيا فى حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ فى موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدى ولمستغل الشاطئ الحق فى التصرف فى الأماكن التى تم حجزها فى حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.

على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز فى اكثر من شاطئ فى نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.