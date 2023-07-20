ونقلت وكالة كازينفورم الكازاخية اليوم /الخميس/ عن توكاييف قوله: إن بلاده تعد من بين أكبر 10 منتجين للقمح والدقيق في العالم، وإن خبرة وإمكانات الشركاء العرب فى إنتاج ومعالجة واعتماد المنتجات "العضوية" و"الحلال" مطلوبة للغاية.



وبادر الرئيس إلى إنشاء آلية لاجتماعات وزراء الزراعة لتوسيع التعاون في هذا المجال وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، كما ذكر أن منطقة آسيا الوسطى تتمتع بموارد سياحية فريدة.



وتابع :"تعتبر السياحة واحدة من المجالات سريعة النمو في اقتصاد المنطقة، وفي هذا الصدد، نحن على استعداد لتطوير الترويج المتبادل لمنتجات السفر في المجالات الثقافية والترفيهية والبيئية والرياضية والتجارية."



واختتم الرئيس حديثه بالقول: "إن المبادرات التي طرحتها تثبت تطلع كازاخستان إلى تعزيز تعاوننا من أجل ضمان النمو المستقر والازدهار".