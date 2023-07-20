وأعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ - خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في بكين اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية - عن استعداد بلاده لأن تناقش مع الولايات المتحدة المسار الصحيح للبلدين للتوافق فيما بينهما ولتعزيز التنمية المطرد للعلاقات الثنائية. 

كما أعرب عن أمله في أن يواصل كيسنجر وغيره من ذوي الرؤية في الولايات المتحدة لعب دور بنّاء في إعادة العلاقات الصينية-الأمريكية إلى المسار الصحيح. 

وقال شي إنه بالتطلع إلى المستقبل، فإن الصين والولايات المتحدة لديهما كل الأسباب لاستكمال نجاح بعضهما البعض وتحقيق الازدهار المشترك، حيث إن مفتاح ذلك يكمن فى اتباع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.