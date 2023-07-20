خطوات التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة.. التسجيل يغلق 31 يوليو

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لأولياء الأمور رابط موقع التحويل الإلكترونى بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024؛ وذلك لإتمام عمليات نقل وتحويل الطلاب من مدرسة لأخرى، وذلك حتى 31 من شهر يوليو الجاري.
ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية خطوات التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة.
1- الدخول إلى الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://www.gizaedu.net/tran.html
2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".
3- إدخال الرقم القومى للطفل.
4- كتابة اسم الطفل.
5- اختيار النوع “ذكر - أنثى".
6- كتابة العنوان.
7- إدخال رقم التليفون.
8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".
9- اختيار المحافظة المحول منها.
10- اختيار الإدارة المحول منها.
11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".
12- كتابة المدرسة المحول منها.
13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".
14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.
15- كتابة مجموع الطالب.
16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.
17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمى عرب - رسمى لغات".
18- تحديد الرغبة الأولى.
19- له إخوة بالمدرسة.
20- تحديد الرغبة الثانية.
21- له إخوة بالمدرسة.
22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.
ومن ناحيتها، وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات هامة للتسجيل على النحو التالي:
- يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023.
- يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.
- سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.
- اختيار ولى الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- فى حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
- التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
- المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
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