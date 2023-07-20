اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خسر بصره وأرقام جينيس.. نيجيرى يصاب بـ"العمى" بعد 7 أيام بكاء

الخميس، 20 يوليو 2023 02:57 م
خسر بصره وأرقام جينيس.. نيجيرى يصاب بـ"العمى" بعد 7 أيام بكاء تيك توكر
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رجل نيجيرى إنه أصاب بالعمى المؤقت بعد مكوثه 7 أيام وهو يبكى ليتم تسجيله في موسوعة جينيس للارقام القياسية، وفقا لصحيفة "الامبرسيال" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التيك توكر، تيمبو امبيرى، بكى أسبوع ليتم تسجيله فى موسوعة جينيس للارقام القياسية، ولكنه قال إنه عانى من الصداع الشديد وتورم عينيه ووجهه ، وأصيب بالعمى المؤقت.

وشارك امبيرى فى تحدى التيك توك خاص بالبكاء لمدة كبيرة متواصلة، وطالب تيك توك بالمشاركة وارسال فيديوهات البكاء حتى يتم تسجيلها على موسوعة جينيس.

فى الفيديو، يظهر الشاب جالسًا على كرسى، من الواضح أنه يبكى، بجوار ساعة إيقاف يبدو أنها كانت تقوم بالتحدى لمدة ساعتين وعدة دقائق، وحصل الفيديو على 5 مليون مشاهدة.

وشهدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية ارتفاعًا في محاولات تحطيم الأرقام القياسية لأكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في الأشهر الأخيرة .

وتعتبر نيجيريا واحدة من أكثر الدول المشاركة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

وحثت موسوعة جينيس للأرقام القياسية نفسها النيجيريين على إبقاء تحدياتهم سهلة ونصحت المتقدمين بعدم المخاطرة .

 

 

 

 

 

@237_towncryer #237towncryer #tiktoknigeria #tiktokcameroon ♬ original sound - 237_towncryer

موسوعة جينيس

نيجيريا

تيك توك

تيك توكر

بكاء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة