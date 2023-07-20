خسر بصره وأرقام جينيس.. نيجيرى يصاب بـ"العمى" بعد 7 أيام بكاء

فاطمة شوقى

قال رجل نيجيرى إنه أصاب بالعمى المؤقت بعد مكوثه 7 أيام وهو يبكى ليتم تسجيله في موسوعة جينيس للارقام القياسية، وفقا لصحيفة "الامبرسيال" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التيك توكر، تيمبو امبيرى، بكى أسبوع ليتم تسجيله فى موسوعة جينيس للارقام القياسية، ولكنه قال إنه عانى من الصداع الشديد وتورم عينيه ووجهه ، وأصيب بالعمى المؤقت.

وشارك امبيرى فى تحدى التيك توك خاص بالبكاء لمدة كبيرة متواصلة، وطالب تيك توك بالمشاركة وارسال فيديوهات البكاء حتى يتم تسجيلها على موسوعة جينيس.

فى الفيديو، يظهر الشاب جالسًا على كرسى، من الواضح أنه يبكى، بجوار ساعة إيقاف يبدو أنها كانت تقوم بالتحدى لمدة ساعتين وعدة دقائق، وحصل الفيديو على 5 مليون مشاهدة.

وشهدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية ارتفاعًا في محاولات تحطيم الأرقام القياسية لأكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في الأشهر الأخيرة .

وتعتبر نيجيريا واحدة من أكثر الدول المشاركة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

وحثت موسوعة جينيس للأرقام القياسية نفسها النيجيريين على إبقاء تحدياتهم سهلة ونصحت المتقدمين بعدم المخاطرة .