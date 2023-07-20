اليوم السابع
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ختام تصفيات المشروع الوطنى للقراءة "رؤية مصر 2030" بالإسكندرية الأزهرية

الخميس، 20 يوليو 2023 12:31 م
ختام تصفيات المشروع الوطنى للقراءة "رؤية مصر 2030" بالإسكندرية الأزهرية تصفيات المشروع الوطنى للقراءة رؤية مصر 2030
الإسكندرية أسماء على بدر

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اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برعاية رئيس الإدارة المركزية، الشيخ خميس محمد، وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطنى للقراءة، للموسم الثالث، للطلاب والمعلمين.
 
وكانت قد انطلقت التصفيات للفئتين: الأولى التى تضم الصفوف من الأول الابتدائى حتى الثالث الابتدائى، والثانية التى تضم الصفوف من الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائى.
 
بينما انتهت اليوم التصفيات للفئتين: الثالثة والتى تضم الصفوف من الأول الإعدادى حتى الثالث الإعدادى، والرابعة والتى تضم الصفوف من الأول الثانوى حتى الثالث الثانوى.
 
بالإضافة إلى التصفية النهائية، تمهيدًا لإعلان أسماء الفائزين المصعدين على مستوى المنطقة.
 
يذكر أن طلاب الأزهر الشريف قد اشتركوا بهذا المشروع منذ انطلاقه فى عامه الأول فى مارس 2020؛ بهدف تنمية الوعى بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته فى إحداث نهضة فى القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع.

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