اليوم السابع
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حملات ليلية لإزالة الاشغالات غرب مدينة كفر الشيخ

الخميس، 20 يوليو 2023 01:55 ص
حملات ليلية لإزالة الاشغالات غرب مدينة كفر الشيخ ازالة الاشغالات ليلية غرب مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة الليلية لرفع الإشغالات بشوارع حى غرب المدينة، بناء على التوجيهات المستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات رفع الإشغالات بحي شرق وغرب كفر الشيخ، واستمرار تحقيق الانضباط، والقضاء على التعديات على حرم الشوارع من قبل أصحاب المحلات والكافيهات، وإزالة تلك التعديات، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
 
جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع رجال شرطة المرافق، بقيادة المقدم رئيس شرطة المرافق، وإشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وحضور عمار الكرش، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والاشغالات، وقد قامت الحملة بأعمالها برفع الاشغالات بشوارع غرب المدينة، بمشاركة رجال شرطة المرافق بكفر الشيخ، ورجال قسم الإشغالات بحي غرب المدينة.
 
 

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