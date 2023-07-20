حريق بمنزل وهيش وبوص بدسوق وإصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

شب حريق في أحد المنازل بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اشتعال مصدر حراري مجهول تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، كما أصيب خلال الساعات الأخيرة 3 أشخاص بينهم طفلة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفرالشيخ ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بلاغًا حول نشوب حريق في أحد المنازل بشارع متفرع من شارع مدحت الزيات المعروف بشارع السينما، دون وجود أسباب لنشوبه، ودون وجود خسائر في الأرواح.

انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث ، للتعامل مع الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق شب في منزل ملك "محمد.ا.ب" خلف شريط السكة الحديد بناحية محطة قطار دسوق، وجرى السيطرة على الحريق بعدما امتدت النيران إلى البوص والحشائش المحيطة خلف المنزل بناحية شريط السكة الحديد، وتبين أن سبب نشوب الحريق مصدر حراري مجهول جرى اشتعاله سريعًا تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام ، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، والفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من "محمد ا.ر" ، 40 سنة، بجروح وكدمات "فى مشاجرة بقرية المرتزقة ، و"عبدالحليم .ع.ع"، 65 سنة من الورق، بكسور، لسقوطه من علو، وأصيبت الطفلة، "مريم .م ص" ، 3 سنوات، من مدينة كفرالشيخ، باشتباه كسو، للسقوط من علو، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.