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جوتيريش: تدمير البنية التحتية المدنية يشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى

الخميس، 20 يوليو 2023 08:59 م
جوتيريش: تدمير البنية التحتية المدنية يشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن تدمير البنية التحتية المدنية يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، منددا بالهجمات الروسية على موانئ أوكرانية فى البحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد الإجراءات التقييدية التى تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسى لمدة ستة أشهر، حتى 31 يناير 2024 بسبب الحرب على أوكرانيا.

 

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد والتي أذاعتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء فإن هذه العقوبات، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير 2022، ردًا على الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا.


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