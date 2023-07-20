تونس تعزي الجزائر في حادث تمنراست

قدمت وزارة الخارجية التونسية، التعازي والمواساة إلى الجزائر، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم بولاية تمنراست الجزائرية، وأسفر عن وقوع عديد الضحايا والمصابين.
وأكدت الخارجية التونسية - في بيان الأربعاء - تضامنها مع الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الجلل، معربة عن أملها أن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
تونس تعزي الجزائر في حادث تمنراستالخميس، 20 يوليو 2023 01:00 ص
تونس
أ ش أ
قدمت وزارة الخارجية التونسية، التعازي والمواساة إلى الجزائر، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم بولاية تمنراست الجزائرية، وأسفر عن وقوع عديد الضحايا والمصابين.
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قدمت وزارة الخارجية التونسية، التعازي والمواساة إلى الجزائر، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم بولاية تمنراست الجزائرية، وأسفر عن وقوع عديد الضحايا والمصابين.
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