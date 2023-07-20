تونس تعزي الجزائر في حادث تمنراست

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قدمت وزارة الخارجية التونسية، التعازي والمواساة إلى الجزائر، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم بولاية تمنراست الجزائرية، وأسفر عن وقوع عديد الضحايا والمصابين.

وأكدت الخارجية التونسية - في بيان الأربعاء - تضامنها مع الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الجلل، معربة عن أملها أن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.