اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تعزي الجزائر في حادث تمنراست

الخميس، 20 يوليو 2023 01:00 ص
تونس تعزي الجزائر في حادث تمنراست تونس
أ ش أ

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قدمت وزارة الخارجية التونسية، التعازي والمواساة إلى الجزائر، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم بولاية تمنراست الجزائرية، وأسفر عن وقوع عديد الضحايا والمصابين.
وأكدت الخارجية التونسية - في بيان الأربعاء - تضامنها مع الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الجلل، معربة عن أملها أن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.


تونس

الجزائر

حادث الجزائر

تونس والجزائر



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