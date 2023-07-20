تعرف على وسائل المواصلات المتاحة للعاصمة الإدارية الجديدة.. التفاصيل

نفذت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق فى باقى مدن الجمهورية وتعتمد أساسا على مفهوم النقل فى الجمهورية الجديدة.

ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة النقل بتطوير كافة قطاعات نقل الركاب والبضائع فى مصر والارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وفى إطار تنظيم وسائل النقل الجماعى للحد من الزحام المرورى واستهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

وتتضمن وسائل النقل المختلفة داخل المنظومة ( خطوط الجر الكهربائى (شبكة المترو / القطار الكهربائى الخفيف LRT ) - النقل بالحافلات من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة - النقل الذكى الداخلى بالعاصمة الإدارية الجديدة ).

وترتكز الأسس الرئيسية التى يعتمد عليها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة على استخدام وسائل النقل العام المستدام مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT – مترو الأنفاق، واستخدام أماكن الانتظار للسيارت الخاصة (Park & Ride ) والمتواجدة بالفعل بجوار محطات القطار الكهربائى الخفيف، وتم التعاقد مع (9) شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعى لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة ( السادس من اكتوبر والشيخ زايد / 15 مايو / بلبيس / بنها /القناطر …..)

وفيما يخص شبكة خطوط المترو والقطـار الكهربائى الخفيف LRT تم ربط شبكة خطوط مترو انفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائى الخفيف، حيث يتبادل القطار الكهربائى الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور التبادلية المركزية التى تضم عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائى الخفيف – مترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددى ) وتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة الفنون والثقافة ومع خط السكة الحديد عدلى منصور / السويس فى محطة بدر وكذلك تم ربط القطار الكهربائى الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة ( المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر ) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين، وتم تجهيز محطات القطار الكهربائى الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

وفى إطار خطة النقل الذكى الداخلى بالعاصمة الإدارية الجديدة تم ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائى الخفيف LRT بالحى الحكومى بأتوبيسات العاصمة لنقل الموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مبانى الوزارات.