تعرف على المشروعات المنتهية بمشروع ميناء الإسكندرية الكبير

تنفذ وزارة النقل، خطة استراتيجية لتطوير الموانئ المصرية لتعظيم نصيب مصر من تجارة الترانزيت ووضع الموانئ المصرية بعد تطويرها على خطوط التجارية العالمية بما يجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها تنفيذ مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، وتم تنفيذ الأتى:

إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالى أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.

إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع.

إنشاء كبارى هويس المالح (2 كوبرى سيارات وكوبرى سكة حديد متحرك) أعلى ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه.

إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكرى "محور التعمير" (محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ).

جارى إنشاء محطة الصب الجاف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1,6 مليار جنيه.

جارى إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 مترا وتكلفة 314 مليار جنيه.

جارى إنشاء حواجز الأمواج بإجمالى أطوال 7000 متر.

جارى إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدان كمرحلة أولى.