تعرف على المسموح والممنوع فى ممارسة الرياضة لمرضى الدوالى

كتبت فاطمة ياسر

ممارسة الرياضة أسلوب حياة يجب القيام به من قبل العديد من الأشخاص، ويجب أن تصبح من أساسيات الحياة اليومية، فهى تساهم بشكل كبير فى الحصول على صحة جيدة خالية من الأمراض والضغوط النفسية، ورغم أن بعض الفئات من المرضى ليس مسموحا لهم بممارسة الرياضة، إلا أن هناك فئات أخرى يسمح لهم ممارسة الرياضة وفق شروط معينة.

وأوضحت دراسة حديثة نشرها موقع "healthline" أنه من بين الفئات من الأشخاص المسموح لهم القيام بممارسة الرياضة، وفق شروط معينة الأشخاص المصابون بالدوالى، حيث لا يمكن أن ننكر فوائد ممارسة الرياضة على تحسن صحتهم، فهى من الأمور التى تساعد فى حصول الشخص على صحة نفسية جيدة، وأيضا صحة بدنية رائعة، لكن يجب توخى الحذر حتى لا تتعرض بعض الفئات للأضرار.

فالأشخاص المصابون بالدوالى عليهم عدم ممارسة الرياضة القوية كرفع الأثقال ، لأنها تسبب الضغط الوريدى على أعضاء الجسم الموجودة فى تجويف البطن، وهذا يؤدى إلى تطوير الدوالى وانتشارها.

وتوضح الدراسة أنه يمكن لمرضى الدوالى ممارسة تمارين بدنية غير شاقة مثل الجرى والمشى وركوب الدراجات وممارسة السباحة، فهى من أنواع الرياضيات المفيدة لحالتهم الصحية.

فيجب على الأشخاص الذين أجروا عملية دوالى الساقين توخى الحذر، وعليهم قبل القيام بممارسة الرياضة مراجعة الطبيب للتأكد من عدم إصابتهم بجلطات دموية، وحالة التأكد أنهم لم يتعرضوا لأى مضاعفات نتيجة الدوالى يمكنهم ممارسة التمارين الرياضية بشكل طبيعى.