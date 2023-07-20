تعرف على إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 2022

كتبت أسماء أمين

حقق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى منذ إطلاقه العديد من الإنجازات في كافة القطاعات ، بهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائى والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة في تسهيل إتاحة السلع الأساسية، المساهمة فى خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والإنتاج.

فقد قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بتأسيس أول قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، وأنفق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن وتم مراجعة كل ميزانيات أعضائه من جميع الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور.

و"اليوم السابع" يستعرض خلال النقاط التالية إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 2022...

1- إجمالي المواطنين المستفيدين 30 مليون مواطن

2ـ إجمالي الميزانية التي تم إنفاقها على مدار 10 أشهر منذ تدشين التحالف في مارس 2022 ومع انتهاء العام 12 مليار جنيه مصري.

3ـ تم تقديم خدمات غذائية (صناديق مواد غذائية-لحوم -وجبات ساخنة- حلوي المولد-تغذية مدرسية) لعدد 25 مليون مواطن.

4ـ تم تقديم خدمات طبية متقدمة وأولية معظمها في تخصصات مكلفة كطب الأورام وأمراض القلب وتركيب الأطراف الصناعية لعدد 5 ملايين مواطن.

5- تم التنسيق مع الحكومة لاعطاء معاش شهري منتظم لعدد 350 ألف أسرة.

6- تم تقديم مساعدات اجتماعية لعدد 20 مليون مواطن، تنوعت ما بين (رعاية أيتام، تجهيز فتيات للزواج، فك كرب غارمات).

7- تم توفير 39500 مشروع جديد للأسر الأكثر احتياجاً.

8- تم توفير عدد 54 ألف مسكن وخدمة إعادة إعمار منازل.

9- تم خدمة 400 ألف مواطن في 17 قافلة من قوافل ستر وعافية.

10ـ تم زراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات مملوكة لعدد 100 ألف من صغار الفلاحين.

11 ـ تم تمويل كل هذه الأنشطة بتمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني، دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة، بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكومية بمبلغ 160 مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني، كما تم دعم الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة إلى 5 مليون أسرة، وتم تحمل تكلفة إعطاء 350 ألف أسرة معاش شهري منتظم بتكلفة تتخطي 2,2 مليار جنيه.