اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أسعار تذاكر الركوب للعاصمة الإدارية الجديدة من 48 خط أتوبيس

الخميس، 20 يوليو 2023 10:12 ص
تعرف على أسعار تذاكر الركوب للعاصمة الإدارية الجديدة من 48 خط أتوبيس اتوبيسات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشغل وزارة النقل 48 خط أتوبيس من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى مع تحديد التعريفة الركوب من كل منطقة وتحديد خطوط السير.
 
وينشر اليوم السابع أسعار تذاكر الركوب للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تبدأ من 20 جنيه حتى 30 جنيه، ونعرضها في النقاط التالية.
 
أسعار تذاكر الركوب من "6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر وميدان الحصرى والفردوس" 30 جنيها
أسعار تذاكر الركوب من " ميدان الجيزة وجامعة القاهرة والعمرانية والدقى والزمالك وميدان سفنكس " 21 جنيها.
 
 
أسعار تذاكر الركوب من "البساتين والخليفة والمقطم وموقف المقطم" 28 جنيها.
أسعار تذاكر الركوب من "الوايلى وباب الشعرية " 27 جنيها.
 
أسعار تذاكر الركوب من " السيدة زينب والسيدة عائشة وميدان رابعة ومصطفى النحاس والحى العاشر وزهراء مدينة نصر وعابدين وميدان التحرير ورمسيس والعباسية وركسى وقصر النيل" 20 جنيها.
 
أسعار تذاكر الركوب من "الوراق والكيت كات وبولاق الدكرور والعجوزة " 24 جنيها.
أسعار تذاكر الركوب من " مدينة نصر والزاوية الحمراء وحدائق القبة - والساحل وشبرا مصر – الأزبكية " 20 جنيها.
 
أسعار تذاكر الركوب من " التبين والمعادى ومصر القديمة" 28 جنيها.
أسعار تذاكر الركوب من "المرج وعين شمس والمطرية" 27 جنيها.
 
أسعار تذاكر الركوب من "القاهرة الجديدة ومصر الجديدة والنزهة وبدر والعاشر من رمضان والسلام والشروق " بـ 25 جنيها.
أسعار تذاكر الركوب من "طوخ وبنها والقناطر الخيرية وقليوب" 30 جنيها.
 

نقل الوزارات

العاصمة الإدارية الجديدة نقل الموظفين

العاصمة الإدارية

القاهرة الكبرى

القطار الخفيف

الخط الثالث للمترو

وسائل نقل الموظفين

خطوط نقل الموظفين

خطوط العاصمة الادارية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة