"تذكرتى" تعلن عن خصومات لحضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. فيديو

كتب باسم فؤاد

أعلنت شركة تذكرتى عن خصومات تصل إلى 10% على التذاكر المجمعة من 4 إلى 10 تذاكر، وذلك لحضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بالإضافة إلى استخدام كود "العالم علمين" للحصول على الخصومات.

ويفتتح النجم تامر حسني أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، ويحيي حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة المقبلة، في أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يعشقها جمهوره والتي تتناسب مع أجواء المرح والصيف.

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وذلك يوم الخميس 27 يوليو الجاري، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي يحيي حفلا هناك يوم الجمعة المقبلة 21 يوليو، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.