تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و585 شاحنة، و134 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، و231 شاحنة، و113سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و354 شاحنة 21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون أكسبريس، بينما تغادر السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و127 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 747 راكب بموانيها.