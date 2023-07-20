"بيطرى الأقصر" تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بلجان متنوعة فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، عن إنطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

وأوضح مدير عام الطب البيطري، فى بيان صحفى، إن أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، تضمنت تشكيل لجان التحصين الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر، بالإضافة إلى أعمال التقصي والترقيم والتسجيل والتأمين للحيوانات المحصنة، مضيفاً تنظيم الأطباء ندوات توعية لمربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصين الدورى الوقائي للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ، وتوعيتهم بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإصابة وأهم طرق الوقاية من المرض .

وجدير بالذكر منذ الساعات الأولى لانطلاق الحملة تشكلت اللجنة الطبية البيطرية بسوق اسنا للماشية بقيادة الدكتور محمد ابراهيم الرشيدى مدير إدارة اسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية وعضوية الدكتور وليد يوسف رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية باسنا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر اسنا حيث تم المرور على سوق اسنا للماشية وتنفيذ أعمال التحصين للحيوانات وتنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به وأعمال الترقيم والتسجيل وتوعية مربي وتجار الماشية بضرورة تعاونهم مع لجان التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها ،هذا وتستمر فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.



الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بلجان متنوعة فى حظائر مدينة إسنا



بيطرى الأقصر تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بإسنا



بيطرى الأقصر تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية



تقديم التحصينات للماشية فى الحملة بمدينة إسنا



جانب من تحصين الماشية بمدينة إسنا



جانب من فحص الماشية فى سوق إسنا الأسبوعى



