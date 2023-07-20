بيرو تنشر 24 ألفا من رجال الشرطة بسبب الاحتجاجات المطالبة باستقالة الرئيسة

فاطمة شوقى

نشرت الشرطة البيروفية الآلاف من العملاء في جميع أنحاء البلاد أمس الأربعاء للسيطرة على النظام العام بينما بدأت الاحتجاجات في أكثر من 20 مدينة للمطالبة بإقالة الرئيسة دينا بولوارت وأعضاء الكونجرس ، خاصة وأن المظاهرات الأخيرة التي حدثت في الفترة بين ديسمبر وفبراير الماضى خلفت 67 قتيلا و1956 مصاب، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وطالب المحتجون في العاصمة ليما بمعاقبة المسؤولين عن القتلى في الاحتجاجات السابقة، في غضون ذلك ، أعلنت الحكومة قبل أيام أنها ستستخدم القوة ، حتى بالأسلحة النارية ، في حالة وجود خطر على حياة رجال الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البيروفية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق 3000 متظاهر بعد أن احرقت النيران باب المكتب المحلي لوزارة الداخلية.

كما لوحظ في مقاطع فيديو هتفوا المتظاهرون ، بمن فيهم بناة ، وطلاب جامعات ، وجيران ، "هذه الديمقراطية لم تعد ديمقراطية "، و "دينا ، قاتلة ، الناس يرفضونك ".

في عاصمة بيرو ، تمت حماية المباني العامة مثل قصر الحكومة ومقر الكونجرس بقضبان معدنية، وخرج المتظاهرون في بعض شوارع المدينة رافعين لافتات تشير إلى مطالبهم دون وقوع حوادث مع قوات الأمن.

وقال وزير الداخلية ، فيسينتي روميرو ، في بداية الأسبوع إنه إذا كانت المظاهرات عنيفة ، فسيتم تحميل قادة الاحتجاجات المسؤولية والتأكيد على تحديد هويتهم.

من جهته ، قال قائد الشرطة خورخي أنجولو لمحطة الإذاعة المحلية RPP ، الأربعاء ، إنه سيتم نشر 24 ألف شرطي مدرب لاحتواء التظاهرات ، منهم 8 آلاف سيحرسون العاصمة قبل ما يسميه المنظمون "الاستيلاء الثالث على ليما".

وعلى الرغم من أن حكومة بولوارت اتهمت المتظاهرين بالعنف ، إلا أن الأرقام الصادرة عن مكتب أمين المظالم ، وهي هيئة مستقلة تراقب الصراع الاجتماعي في بيرو ، أشارت إلى أنه بين ديسمبر وفبراير ، من إجمالي 1327 احتجاجًا نُظمت يوم 11 فقط .

قامت الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في مناطق رئيسية من البلاد ، وهو إجراء يسمح للشرطة والجيش بمراقبة مناطق النزاع.