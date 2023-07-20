اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بلغت 66 درجة مئوية.. إيران تسجل أعلى مؤشر حرارة غير آمن

الخميس، 20 يوليو 2023 10:24 ص
بلغت 66 درجة مئوية.. إيران تسجل أعلى مؤشر حرارة غير آمن ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
وكالات

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سجل المطار الدولي الإيراني مؤشرًا شديدًا للحرارة مؤخرًا بلغ 66 درجة مئوية، حسبما أفاد موقع سى ان ان.

وكان قد اقترب مؤشر الحرارة في منطقة الخليج، من الحد الأقصى لما يمكن أن يتحمله البشر لأكثر من بضع ساعات، فيما أصدرت قبرص تحذيرًا من ارتفاع شديد في درجات الحرارة لليوم السابع على التوالي.

كما أصدرت دائرة الأرصاد الجوية فى قبرص تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة القصوى، وفي تغريدة، قالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية (105.8 درجة فهرنهايت) فوق المناطق الداخلية في قبرص الثلاثاء، و33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت) فوق المناطق الجبلية المرتفعة في البلاد. من المقرر أن يظل التحذير من ارتفاع درجة الحرارة الشديد قائمًا.


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