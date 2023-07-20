اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 07:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انتهاء أعمال صيانة مدرسة عزبة دنقل الابتدائية بنجع حمادى بتكلفة 2 مليون جنيه

الخميس، 20 يوليو 2023 07:23 م
انتهاء أعمال صيانة مدرسة عزبة دنقل الابتدائية بنجع حمادى بتكلفة 2 مليون جنيه مدرسة عزبة دنقل الابتدائية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة عزبة دنقل الابتدائية، بتكلفة إجمالية تخطت 2 مليون جنيه. 
 
وقال أحمد حسين شلتوت، مسؤول المباني بإدارة نجع حمادي التعليمية، إن المبنى الجديد جرى تطويره على أعلى مستوى، وبأحدث النظم المعمول بمدارس التربية والتعليم، مضيفاً أن مبنى المدرسة يحتوى على 18 فصلا موزعين على 5 طوابق، تضم تلاميذ المرحلتين الابتدائية الإعدادية بالإضافة لاحتواء المبنى على فصول لرياض الأطفال. 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة، بضرورة الإسراع فى تسليم المدارس التى يجرى تطويرها فى أسرع وقت ممكن حفاظاً على سير وانتظام العملية التعليمية.

 


مبني عزبة دنقل تعليم نجع حمادي

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام بقنا

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:30 م

وزير الصحة يزف بشرى لأهالى نجع حمادى ويعلن موعد انتهاء أعمال المستشفى المركزى

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:58 ص

أهم المعلومات عن مشروع الصرف الصحى بمدينة الأمل فى نجع حمادى بقنا

الخميس، 13 يوليو 2023 10:22 م

نجع حمادى قِبلة صناعة العسل الأسود فى قنا.. العصارات تستقبل القصب من المزارعين ويُحمل على الجمال.. والعمال: نتحمل حرارة الفرن والكيلو يباع بسعر من 25 لـ40 جنيها.. ويؤكدون: مصانع تنتج من أعواد القصب منظفات.. صور

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة